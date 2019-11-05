С кондиционерами, розетками и видеонаблюдением: когда пустят новые поезда «Штадлер» в метро?

Новости Беларуси. Новые электропоезда могут появиться в Минском метро уже в начале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обкатывать новинку планируют на второй ветке подземки. В новых поездах всё продумано до мелочей: USB-розетки, вентиляция, кондиционер. И главное – в новых вагонах будет тихо, даже на большой скорости. Парк метрополитена пополнится 10 новыми поездами. Репортаж с колес у Виктории Ходосок.

Тише, технологичнее и удобнее – всё самое лучшее с умом в нём постарались объединить конструкторы и дизайнеры. Дабы угодить и пассажирам, и, конечно, машинистам. В образе составов – ничего лишнего. Сдержанно и со вкусом.

Александр Барановский, технический руководитель проекта:

При выборе цветовой гаммы – это по контракту требовало согласования. Мы учитывали сразу несколько моментов: во-первых, осуществить преемственность состава, в то же время при выборе решений для интерьера передвижного состава вдохновлялись гербом города Минска. Потому что хотелось сказать не только о принадлежности к подземному транспорту, но и обозначить принадлежность к месту эксплуатации, городу Минску.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Просто говорить о комфорте внутри вагонов не буду, лучше покажу. Внутри всё очень даже стильно: удобные места, есть USB-розетки для зарядки гаджетов, места для людей с ограниченными возможностями. Но, как мне кажется, самое интересное – это сквозные проходы в вагонах. Не смог найти себе местечко, можно спокойно перейти в соседний.

В новом пополнении городская подземка уж точно нуждалась. Срок службы действующих составов – 31 год. И многие из них порядком износились. Так, все звёзды и сошлись.

В 2017 Минский метрополитен вкупе со «Штадлер Минск» запускает совместный проект. Договор на производство и поставку 10 электропоездов: составов нового поколения. И выбор, кажется, неслучайным. Швейцарское качество и белорусский опыт – то, что особенно ценится на рынке. И об этом не раз говорил и глава государства. Совместные проекты серьёзно поднимают имидж Беларуси. Александр Лукашенко встретился с владельцем «Штадлера»





В модели М 110 производитель, кажется, предусмотрел всё: кондиционеры в салоне и у машиниста, видеонаблюдение и даже телескопический трап. На случай быстрой и безопасной эвакуации пассажиров. Он раскладывается буквально в считанные секунды. Но одно из важных – срок службы поездов – полвека. Новые модели – удовольствие не из дешёвых. Один состав на 4 вагона – это более 11 миллионов рублей.

Первых пассажиров новички на рельсах прокатят, предполагается, что уже совсем скоро: в первом квартале 2020 года. Обкатывать составы будут на второй ветке метро. Чтобы на будущей, третьей, курсировать уверенно. Здесь же, кстати, смогут пустить вход и систему автоведения.

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:

Система автоведения предназначена для того, чтобы поезд себя вел в процессе движения и соблюдал график движения в соответствии с экономией электроэнергии. Но на второй линии, пока нет перронных ограждений, то данный поезд будет использоваться как обычный поезд. По третьей линии автоведение уже будет действовать.