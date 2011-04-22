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«Росатом»: Белорусская АЭС будет одной из самых надежных в мире

22 апреля 2011 14:51
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Об этом сегодня в Минске заявили представители российской госкорпорации «Росатом».

Требования к безопасности в этой сфере — наиболее жесткие, а значит, эксплуатация станции будет максимально защищенной. При этом подрядчикам пришло более 40 анкет от белорусских производителей, которые готовы заняться поставкой непрофильных механизмов и материалов. Первый блок электростанции планируется ввести в 2017 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Бояркин, директор программ российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:
Проект имеет как активные, так и пассивные системы, то есть у нас имеются все системы, которые есть в европейском проекте AREVA. Плюс у нас есть наша уникальная система — устройство поляризации расплава, исключающее выход радиации за пределы гермооболочки. Такой системы нет ни у американцев, ни у европейцев. Именно поэтому мы можем утверждать, что российский проект на настоящее время самый безопасный в мире.

# Экономика # АЭС в Беларуси

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