«Росатом»: Белорусская АЭС будет одной из самых надежных в мире

Об этом сегодня в Минске заявили представители российской госкорпорации «Росатом».

Требования к безопасности в этой сфере — наиболее жесткие, а значит, эксплуатация станции будет максимально защищенной. При этом подрядчикам пришло более 40 анкет от белорусских производителей, которые готовы заняться поставкой непрофильных механизмов и материалов. Первый блок электростанции планируется ввести в 2017 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Бояркин, директор программ российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

Проект имеет как активные, так и пассивные системы, то есть у нас имеются все системы, которые есть в европейском проекте AREVA. Плюс у нас есть наша уникальная система — устройство поляризации расплава, исключающее выход радиации за пределы гермооболочки. Такой системы нет ни у американцев, ни у европейцев. Именно поэтому мы можем утверждать, что российский проект на настоящее время самый безопасный в мире.