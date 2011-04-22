В Минске сегодня заключено около 128 договоров на право проектирования и строительства на $2,5 млрд

Сейчас реализуется семь наиболее значимых.

В частности, строительство «Минск-Сити», застройка территорий у Национальной библиотеки и Парка высоких технологий, возведение жилых кварталов в районе проспекта Дзержинского, строительство штаб-квартиры Национального олимпийского комитета и многофункционального комплекса «Сквич». В стадии проектирования еще три жилых квартала. Общий объем запланированных инвестиций по этим проектам — более 20 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня в Минске заключено 128 инвестиционных договоров на право проектирования и строительства на общую сумму более $2,5 млрд, часть из них реализуется, часть — проектируется.