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В Минске сегодня заключено около 128 договоров на право проектирования и строительства на $2,5 млрд

22 апреля 2011 14:49
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Сейчас реализуется семь наиболее значимых.

В частности, строительство «Минск-Сити», застройка территорий у Национальной библиотеки и Парка высоких технологий, возведение жилых кварталов в районе проспекта Дзержинского, строительство штаб-квартиры Национального олимпийского комитета и многофункционального комплекса «Сквич». В стадии проектирования еще три жилых квартала. Общий объем запланированных инвестиций по этим проектам — более 20 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Сегодня в Минске заключено 128 инвестиционных договоров на право проектирования и строительства на общую сумму более $2,5 млрд, часть из них реализуется, часть — проектируется.  

# Экономика

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