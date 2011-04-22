Часть средств госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС планируют перераспределить

Такое предложение внес Гомельский облисполком.

Часть средств из раздела радиационной защиты и адресного применения можно направить на социально-экономическое развитие пострадавших регионов. В целом же предлагается перераспределить почти 50 миллиардов из выделяемых 632 — на меры по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. На этот год из бюджета Беларуси планируется направить более триллиона рублей на реализацию госпрограммы.

Анатолий Загорский, первый заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь:

Эти средства помогут повысить уровень социально-экономического развития региона, создать здесь новые рабочие места, внедрить новые технологии.

Кроме этого, около 5,5 миллиардов долларов планируется направить на строительство в Лельчицком регионе новых горнодобывающих предприятий. На отдельных действующих месторождениях добычу полезных ископаемых планируется увеличить наполовину. Наращивать разработку будут, прежде всего, на месторождениях стройматериалов, каменной соли, пресной подземной воды. В планах — создание принципиально нового производства по синтезу бурых углей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».