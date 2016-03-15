Рейтинг «Financial Times»: Минск - один из самых привлекательных с инвестиционной точки зрения городов

Новости Беларуси. 15 марта во Франции назвали самые привлекательные с инвестиционной точки зрения города. Среди них наш Минск. В рейтинге эффективности затрат на ведение бизнеса Минск поднялся на 7 позиций до 2-го места. И впервые в «Топе-10» городов Европы с лучшей стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций. Рейтинг составлен подразделением издания «Financial Times».

За престижные награды боролись более 220 мегаполисов, а в самом рейтинге международные эксперты учли около ста независимых показателей: от экономического потенциала до качества инфраструктуры. Церемония награждения прошла в рамках международной выставки недвижимости и инвестиций MIPIM. А это очень хорошая площадка для укрепления деловых связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.