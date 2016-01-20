Премьер-министр Беларуси посетил Витебский мотороремонтный завод

Новости Беларуси. Итоги социально-экономического развития подводят на Витебщине. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 20 января посещает ряд предприятий региона.

На Витебском мотороремонтном заводе говорили об импортозамещении. Здесь производят современные сельскохозяйственные машины и оборудование для животноводческих ферм.

Продукция в 2-3 раза дешевле зарубежных аналогов. К примеру, совместно с Академией наук разработали сеялку с одновременным внесением удобрений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Масалов, директор Витебского мотороремонтного завода:

Мы пытаемся сегодня выйти на внешние рынки. Мы уже продали ни один агрегат в том, 2015 году, на российский рынок. Уже в январе мы продали дискаторы и партию запчастей на российский рынок. Мы сегодня прорабатываем рынок Туркменистана, Армении, сейчас ведем переговоры с сахалинской фирмой, чтобы там дилерский центр свой открыть, на Сахалине.