Правительство запретило продавать лекарства и оружие в интернете

Запрещены к реализации через интернет лекарства, драгоценности, ветеринарные средства, оружие, патроны, пиротехнические изделия, а также биологически активные добавки к пище, подлежащие реализации только через аптеки.

Cогласно действующим законам торговля через интернет-магазины отнесена к виду розничной торговле по образцам. Собственно, в современном мире интернет-магазины являются основным способом розничной торговли по образцам.



Последняя редакция правил розничной торговли по образцам не содержала каких-либо запрещений по товарам, которыми нельзя было бы торговать по образцам. Была утверждена лишь группа товаров, торговать которыми по образцам вне торгового объекта допускалось при наличии у продавца действующего торгового объекта.



В частности, к таким товарам относились изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, пиротехнические изделия, лекарственные средства, оружие и патроны к нему, эротическая продукция, продукция, содержащая элементы эротики, насилия и жестокости, продукция по сексуальному образованию и половому воспитанию, продукция сексуального назначения, скоропортящиеся продовольственные товары, кулинарная продукция.



Постановлением Совета министров №1091 от 19 августа нынешнего года в правила осуществления розничной торговли по образцам внесены существенные изменения. Практически все товары, которыми можно было торговать через интернет при наличии у продавца действующего стационарного торгового объекта, теперь просто запрещены к реализации. То есть торговать ими можно будет только в привычном для обывателя обыкновенном магазине (аптеке), соощает «Ежедневник».