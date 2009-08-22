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В аэропорту «Минск» появится гостиница и железная дорога

22 августа 2009 09:44
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Сейчас ведутся поиски потенциальных инвесторов

Вопрос о строительстве в Национальном аэропорту "Минск" гостиницы и железной дороги к столице обсуждался 20 августа на заседании штаба по реконструкции аэровокзального комплекса, пишет БелаПАН.

Как заявил генеральный директор РУП "Национальный аэропорт "Минск" Дмитрий Меликян, на прилегающей к аэропорту территории планируется возвести гостиничный комплекс. Сейчас ведется поиск потенциальных инвесторов.

Вероятнее всего, соглашение о возведении комплекса будет подписано с итальянской стороной, так как представители именно этого государства проявили наибольшую заинтересованность.

 В то же время параллельно ведется поиск и других инвесторов. Помимо гостиничного комплекса, в Национальном аэропорту "Минск" будет реформирована вся система обслуживания пассажиров, с тем чтобы максимально приблизиться к европейскому уровню. Кроме того, в перспективе к аэропорту будет подведена и железная дорога из Минска, по которой пассажиры быстро и недорого смогут добраться в столицу.

# Экономика # Гостиницы Минска

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