Хлеборобы Минской области собрали два миллиона тонн зерна нового урожая

Причем, эта цифра в ближайшие дни возрастет, так как уборка здесь ещё продолжается. К сегодняшнему утру в области скошено 90% посевных площадей.Традиционно она – лидер по намолоту. Хозяйства пристоличья практически выполнили госзаказ по поставкам зерна. Лучшие по валовому сбору в Минской области Копыльский и Слуцкий районы. В каждом из них собран каравай в 155 тысяч тонн. Хлеборобы надеются, что погода в последние дни уборки не подведет. И отмечают, страда нынешнего года была нелегкой. За урожай буквально приходилось бороться.