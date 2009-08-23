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Хлеборобы Минской области собрали два миллиона тонн зерна нового урожая

23 августа 2009 14:07
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Причем, эта цифра в ближайшие дни возрастет, так как уборка здесь ещё продолжается. К сегодняшнему утру в области скошено 90% посевных площадей.Традиционно она – лидер по намолоту. Хозяйства пристоличья практически выполнили госзаказ по поставкам зерна. Лучшие по валовому сбору в Минской области Копыльский и Слуцкий районы. В каждом из них собран каравай в 155 тысяч тонн. Хлеборобы надеются, что погода в последние дни уборки не подведет. И отмечают, страда нынешнего года была нелегкой. За урожай буквально приходилось бороться.
# Экономика

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