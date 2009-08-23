В Березовском районе собирают голубику

На уборку голубики в хозяйстве вышли практически все. Нынешний урожай этой необычной ягоды небывалый.

В своё время ученые соединили кусты черники и смородины. Так и получилась садовая голубика. Первые кусты этой чудо-ягоды появились в Беларуси в 1982 году.

Площадку для посадки новинки выбрали удачно – бывшие болота. Плантация голубики садовой раскинулась на 10 гектарах. Но и это не предел. На поле уже готовят землю к посадке молодых кустов.

Ювелирная работа во время посадки, тщательный уход. Но в свою очередь ягода отблагодарит бесценными витаминами. Уже сегодня в хозяйстве просчитывают не только экономический, но и полезный эффект.

– Ягода обладает противоаллергическими свойствами, противовоспалительными, способствует выводу радионуклидов, – уточнил начальник отделения сельхозпредприятия «Березовская МТС» Евгений ЧАЙКОВСКИЙ.

В хозяйстве уже заготовили более тонны полезной ягоды. Часть отправится в районные больницы, еще часть в школы. А остальное продадут – спрос на эту ягоду большой.