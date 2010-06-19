Посол Украины назвал поставку нефти в Беларусь из Венесуэлы стратегически важной

Очередной танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси прибыл сегодня в Одесский порт. На борту «Минервы Софии», так называется судно, 80 тысяч тонн «Санта-Барбары».

К украинским берегам танкер подошел после полудня. На перевалку черного золота специалистам понадобится около двух дней. Кроме этого, 29 июня ожидается прибытие еще одного судна из Боливарианской республики с восьмьюдесятью тысячами тонн сырья той же марки. На Мозырский нефтеперерабатывающий завод нефть поступит до 15 июля.

Руслан Сахаутдинов, главный диспетчер ГП «Одесский Морской торговый порт»:

Танкер «Минерва София» прибыл в зону одесского порта в 13.30. И на швартовку понадобится полтора часа с момента готовности судна к швартовым операциям. А на обработку судна понадобится двое-двое с половиной суток.

Напомню, первую партию венесуэльской нефти объемом 80 тысяч тонн доставили в морской порт Одессы в конце апреля этого года. Из украинского города черное золото в железнодорожных цистернах перевезли на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. К настоящему времени пробная партия латиноамериканского сырья полностью переработана.

С июня по август нынешнего года в одесский порт прибудут семь танкеров с венесуэльской «Санта-Барбарой». Пока на Мозырский завод нефть едет по стальной магистрали. Однако логисты уже прорабатывают варианты доставки черного золота по трубопроводу.

Планируется, что под землей нефть пройдет путь от Одессы до украинского города Кременчуг, затем, по железной дороге до Мозыря. Также рассматривается возможность в будущем использовать маршрут Одесса-Броды. В этом году через территорию Украины в Беларусь планируется поставить около трех миллионов тонн венесуэльского углеводородного сырья.

Роман Безсмертный, Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь:

Сфера сотрудничества в энергопотреблении, энергообеспечении обоих государств занимает важнейшее место. И это касается и транзита венесуэльской нефти, и поставок и транзита электроэнергии из Украины. Это действительно та часть сотрудничества, которую можно назвать стратегически важной для обеих сторон.