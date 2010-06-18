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Торжественный выпуск в Институте государственной службы

18 июня 2010 15:27
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Дипломы об окончании вуза получили более 400 человек, практически каждый второй – с отличием.

Выпуск слушателей прошел по восьми специальностям. Председатели райкомов, руководители предприятий и депутаты – все они буквально на днях сдали государственный экзамен, защитили дипломы и сейчас полны решимости применить полученные знания на практике.

Дмитрий Меликян, генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск», выпускник Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
– Мы приобрели знания в области управления не только предприятием, но и экономикой. Это будет способствовать улучшению тех позиций, которые мы завоевываем не только на территории Республики Беларусь, но и на европейском и мировом уровне.

Николай Щекин, директор Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
– Члены экзаменационной комиссии, председатель экзаменационной комиссии, все в этом году отметили высокий уровень дипломных работ. Все дипломные работы практикоориентированы, все в той или иной степени уже реализуются на предприятиях.

# Экономика # Образование

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