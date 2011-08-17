Официальный визит Александра Лукашенко в Катар. Итоги

Беларусь намерена придать партнерству с Катаром стратегический характер. Об заявил Александр Лукашенко во время официального визита в эту страну. Две страны готовы к новому этапу в отношениях. Речь о целом ряде крупных инвестиционных проектов.

Технические и географические возможности Беларуси с нефтегазовыми финансами Катара открывают для наших стран взаимовыгодные перспективы. Это тот самый момент, когда хорошие политические отношения становятся базой для наращивания торгово-экономического сотрудничества.

Катарской стороной высказано желание реализовать в Беларуси уникальный инвест-проект ORIX. Это так называемый «Катарский остров», где разместятся ближневосточные банки, деловые и культурные центры. Структура станет мощным финансовым центром между Европой и Азией.

Александр Лукашенко, президент республики Беларусь:

Перспективы огромные. Прорабатывается вопрос создания мощного финансового центра в Беларуси (это было предложение Эмира). Мы абсолютно не против, тем более опыт у них есть. Их очень интересует логистика. Мы им предложили два центра: под Оршей и под Брестом.

Третье направление – это создание мощной катарской промышленной зоны. Они готовы у нас, с учетом особенной европейского рынка, создать так называемый «Катарский остров». Они просят кусок земли, скорее всего, это будет в районе Бреста или в каком-то другом месте, где они построят все необходимое, чтобы это был прибыльный и очень выгодный для Беларуси центр.



Амбициозным выглядит проект создания в Катаре с участием Беларуси завода сложных удобрений. Продукция, произведенная из азотных, фосфатных и калийных частей, продается на рынке по стабильно высоким ценам. И эффект от нее для сельского хозяйства намного выше, чем от обычных удобрений. Ориентировочная стоимость проекта – почти два млрд долларов. В год здесь будут производить два млн тонн продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В перспективе аналогичный завод может появиться и в Беларуси. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование строительства пилотного производства.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если этот комбинат будет создан, он будет работать, понятное дело, на рынках Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Океании. Мы пригласили своих катарских коллег, чтобы они посмотрели на предмет участия в этом проекте. Чтобы решать проблемы снабжения МБК-удобрений и Беларуси, и, может быть, стран СНГ, и, естественно, европейского региона.

Большой потенциал имеет участие Катара в разработке белорусский месторождений полезных ископаемых. Во-первых, при финансовой поддержке ближневосточного капитала Беларусь получает крупные производства по добыче железной руды и бурого угля. Экономический эффект положительно отразится на экпортоориентированной промышленности и энергетике страны.

А во-вторых, для разработки месторождений потребуется много карьерной техники. А это опять же могут быть заказы на отечественные брэнды – «БелАЗ», «Амкодор».

Кроме того, Катар интересуется сотрудничеством по добыче калийных удобрений в Беларуси, рассматривается возможность покупки пакета акций «Белкалия», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Это может быть либо в форме совместного предприятия, либо концессии на разработку новых калийных месторождений. Потому что, как вы знаете, у нас пока разрабатывается одно месторождение, но есть и другие. Либо это может быть покупка миноритарной части акций нашего действующего предприятия «Беларускалия».

Складывается схема из трех условных компонентов. Это два предприятия по производству сложных удобрений. Продукт очень востребован на рынке, который позволит нам работать на рынках как минимум двух континентов, и объединение наших усилий по расширению разработки калийных меторождений.

Катар имеет и большие планы по развитию сельхозпроизводства на территориях других стран. Рассматривается возможность выделить такой участок в Беларуси. Выращенная здесь продукция может поставляться на рынок персидского залива и в третьи страны.

Александр Лукашенко:

Их очень интересует Латинская Америка, Африка. Чтобы мы вместе, наши технологии – их денежные средства (так было сказано Эмиром), шли на это сотрудничество.

Мы договорились о том, что очень важно нам, малым, средним государствам, держаться друг друга.

Кроме того, планируется привлечение катарских инвестиций в создание транспортно-логистических центров в Беларуси, гостиниц, спортивно-развлекательных объектов. В частности, подтверждена заинтересованность по строительству в Минске на проспекте Победителей спортивно-гостиничного центра стоимостью около 100 млн долларов. Это уже второй визит Александр Лукашенко в Катар.

В целом же, ближневосточный, арабский регион для Беларуси представляется достаточно перспективным для наращивания инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хорошие отношения в этой сфере складываются с Объединенными Арабскими Эмиратами. Бизнесмены из этой страны занимаются в Беларуси строительством. Есть несколько крупных проектов с Ираном. Бизнесмены оттуда вкладывают свои деньги в развитие у нас логистики, автомобильной промышленности. Оман занимается проектом застройки целого квартала в центре Минска. Дружеские отношения у Александра Лукашенко сложились и с лидерами Бахрейна, Кувейта, Сирии.

Во время визита в Катар президентом поднималась тема прошедшего неформального саммита ОДКБ в Астане. По словам главы государства, сделан серьезный шаг по преодолению противоречий внутри Организации.

Александр Лукашенко:

Говорили о сотрудничестве в сфере экономики. Вы, наверное, уже знаете, что это был хороший толчок, чтобы и российское руководство подвинулось в плане экономического сотрудничества. И как раз это было накануне Союзного Совмина. И Вы знакомились с теми решениями, которые были приняты на Совмине, и теми поручениями, которые накануне дал президент Российской Федерации.

Россия и многие другие государства понимают, что без экономической базы не может быть военно-политического сотрудничества. Поэтому вот вам налицо реальные подвижки и по газовому сотрудничеству, и по сотрудничеству в области нефти, электроники и другим направлениям научно-технического сотрудничества. Особенно в рамках Россия – Беларусь.

Кроме этого, Александр Лукашенко прокомментировал действия английских властей на недавние события в Лондоне, когда в городе происходили массовые погромы.

Александр Лукашенко:

Правительство вынуждено было принять решение, чтобы разрешить применять полиции не только водометы, слезоточивый газ, но и пластиковые пули. Это как называемся? Двойные стандарты вдоль и поперек. Это страшные события, когда гибнут люди.

Вы знаете, Европа протрезвела. Но полиция и правительство в данном отношении действовала правильно. Потому что если потерять нить управления, особенно такой страной как Великобритания, мало не покажется всем. Ядерная держава же.

Поэтому хотелось бы, чтобы они, извлекая уроки из своих событий, понимали и нас. Хотя мы собаками людей не травили, пластиковыми пулями не стреляли, даже водометы не применяли.

После завершения официального визита в Государство Катар Александр Лукашенко направился в Сочи, где будет находиться в течение ближайших нескольких дней на отдыхе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Катарский остров в Европе» может появиться в районе Бреста