«Катарский остров в Европе» может появиться в районе Бреста

Беларусь намерена придать сотрудничеству с Катаром характер стратегического партнерства в политической и экономической сферах.

Сразу несколько крупных проектов реализуют две страны в ближайшее время. Их детали обсуждались во время официального визита Александра Лукашенко в это государство.

Один из уникальных проектов — «Катарский остров в Европе». Скорее всего, это будет крупная площадка в районе Бреста, где планируется строительство банков, деловых центров арабских стран Залива, а также жилья и социальных объектов. Заключен и ряд соглашений, в частности, о воздушном сообщении. Ожидается, что в ближайшие месяцы появится прямой рейс Доха-Минск. Также принято решение о проведении в конце ноября в Катаре Дней культуры Беларуси.

Нынешний визит Александра Лукашенко придаст новый импульс взаимодействию двух государств. Как показали переговоры, возможных направлений для его расширения предостаточно.

Александр Лукашенко:

Катар обладает колоссальнейшими финансовыми ресурсами, у них не хватает возможностей, у нас не хватает ресурсов финансовых. Эта концептуальная основа наших отношений присутствует давно. Мы подтвердили на сей раз, что пора бы уже нам более активно в этом направлении действовать.

Одно из наиболее перспективных — взаимодействие стран в сфере минеральных удобрений. Речь идет о большой схеме, в рамках которой будет строиться предприятие по производству сложных удобрений в Катаре. Они, как известно, имеют более высокую цену, нежели если продавать их составляющие компоненты по отдельности. Предполагаемая мощность — около 2 миллионов тонн. При производстве будет использоваться белорусский калий. Затем предполагается строительство аналогичного завода в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Подразумевается, что первый завод будет работать на рынке Азии, Океании и, возможно, других стран. Второе предприятие будет работать на рынке Европы, СНГ и так далее — по региональному принципу.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Разработано технико-экономическое обоснование — первый серьезный документ. В конце июля белорусские специалисты приезжали сюда, в Доху и презентовали технико-экономическое обоснование. До 1 сентября этот документ будет рассмотрен специальной комиссией.