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«Один комплекс заменяет несколько машин»: в Барани будут производить станции спутниковой связи

20 августа 2018 07:08
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Новости Беларуси. Станции спутниковой связи будут производить в Барани. Это позволит в полной мере использовать возможности белорусского спутника «Белинтерсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Один комплекс заменяет несколько машин»: в Барани будут производить станции спутниковой связи-1

Сигнал будет более устойчив, в разы увеличится его пропускная способность. Новое оборудование поставят во все силовые структуры страны. Запланировано, что серийное производство начнется уже в начале 2019 года. Сегодня на предприятии оснащают специальными техническими устройствами военные автомобили.

«Один комплекс заменяет несколько машин»: в Барани будут производить станции спутниковой связи-4

Геннадий Казаков, директор управляющей компании холдинга:
В чем уникальность этого предприятия? Помимо того, что оно производит отдельные радиостанции, коммутаторы, то есть отдельные блоки, мы уже приступили к сборке подвижных комплексов. Как видите, это уже высокой проходимости техника. Уникальность ее состоит в том, что в одном техническом устройстве совмещены функции каналообразования, коммутации, шифрования и управления. То есть один комплекс заменяет несколько машин.

«Один комплекс заменяет несколько машин»: в Барани будут производить станции спутниковой связи-7

После того, как оршанское предприятие два года назад было присоединено к холдингу, который работает на военпром, началось так называемое «оздоровление» завода. В ближайшее время производственные мощности планируют увеличить вдвое.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Геннадий Казаков # Фотофакт

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