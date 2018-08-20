«Один комплекс заменяет несколько машин»: в Барани будут производить станции спутниковой связи

Новости Беларуси. Станции спутниковой связи будут производить в Барани. Это позволит в полной мере использовать возможности белорусского спутника «Белинтерсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сигнал будет более устойчив, в разы увеличится его пропускная способность. Новое оборудование поставят во все силовые структуры страны. Запланировано, что серийное производство начнется уже в начале 2019 года. Сегодня на предприятии оснащают специальными техническими устройствами военные автомобили.

Геннадий Казаков, директор управляющей компании холдинга:

В чем уникальность этого предприятия? Помимо того, что оно производит отдельные радиостанции, коммутаторы, то есть отдельные блоки, мы уже приступили к сборке подвижных комплексов. Как видите, это уже высокой проходимости техника. Уникальность ее состоит в том, что в одном техническом устройстве совмещены функции каналообразования, коммутации, шифрования и управления. То есть один комплекс заменяет несколько машин.