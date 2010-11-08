Объем иностранных инвестиций в Минск за год вырос на 20%

На вопросы ведущей отвечает заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Татьяна Кравченко.

Какова роль Минска в экономическом развитии Беларуси?

Татьяна Кравченко:

Удельный вес Минска во внутреннем валовом продукте республики составляет треть. В столице сосредоточена пятая часть объемов промышленного производства страны, треть инвестиций в основной капитал, а также третья часть всего внешнеторгового оборота.

Что касается иностранных инвестиций в экономику Беларуси, то по сравнению с прошлым годом их объем вырос на 6,6%. Объем прямых инвестиций, то есть прямых вложений иностранных инвесторов вырос на 20%.

Татьяна Кравченко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с экономикой Беларуси, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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