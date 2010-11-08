За первое полугодие 2010 года на долю стран ЕС пришлось почти 30% белорусского экспорта

Это стало возможно, после получения нашими предприятиями сертификатов на право CE-маркировки. Она подтверждает, что товар соответствует европейским стандартам и это обязательное условие для доступа на рынок Евросоюза. Такие сертификаты уже получили около 100 белорусских предприятий, а восьмого ноября – еще два.

Также восьмого ноября в Беларуси стартовала уже традиционная Европейская неделя качества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отечественные производители активно осваивают новые рынки сбыта. Активными торговыми партнеры Беларуси в Евросоюзе стали Нидерланды, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Франция.

Игорь Сущевич, директор частного предприятия:

Наличие такого сертификата делает наши шансы выше в этой конкурентной борьбе. Этот сертификат дает основание говорить, что с нами считаются как с серьезным партнером на рынке, где мы работаем.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Это позволяет нашим предприятиям выходить на тендеры. Работать с тем, чтобы наша продукция была предпочтительней при заключении тех или иных контрактов.