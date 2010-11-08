За первое полугодие 2010 года на долю стран ЕС пришлось почти 30% белорусского экспорта

Также восьмого ноября в Беларуси стартовала уже традиционная Европейская неделя качества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Отечественные производители активно осваивают новые рынки сбыта. Активными торговыми партнеры Беларуси в Евросоюзе стали Нидерланды, Германия, Польша, Великобритания, Италия, Франция.
Игорь Сущевич, директор частного предприятия:
Наличие такого сертификата делает наши шансы выше в этой конкурентной борьбе. Этот сертификат дает основание говорить, что с нами считаются как с серьезным партнером на рынке, где мы работаем.
Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Это позволяет нашим предприятиям выходить на тендеры. Работать с тем, чтобы наша продукция была предпочтительней при заключении тех или иных контрактов.