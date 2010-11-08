Уникальные проекты в Минске: гостинично-деловой комплекс «Магнит», бизнес-центр «Футурис» и логистический центр

Все чаще иностранный капитал входит в долю строительных проектов Минска. Среди инвестобъектов — самые фантастические архитектурные сооружения. Например, гостинично-деловой комплекс «Магнит», многофункциональный центр «Футурис» и первый логистический центр. На деньги зарубежных фирм уже построены многопрофильные центры, торговые пассажи и офисные здания.

Сиямак Махинрад, директор иранской компании:

Беларусь имеет очень интересные потенциалы. Во-первых, это географически выгодное расположение — связующий мост между Восточной и Западной Европой, Севером и Югом Европы. Во-вторых, Беларусь имеет определенный людской потенциал. Я имею в виду высокообразованные, квалифицированные специалисты, которые являются основой любой инвестиции.

Кроме того, Беларусь имеет интересные перспективы, которые дают шанс любому инвестору, в том числе и нашей компании, реализовать свои проекты.

Корреспондент СТВ:

А какие условия предлагают сейчас инвесторам в Беларуси? Выгодно ли вкладывать в нашу страну деньги?

Сиямак Махинрад:

Условия за прошедший год существенно улучшились. В Беларуси за последние годы делаются очень большие усилия, чтобы именно эти условия стали лучшим примером для стран, которые привлекают на себя самые большие инвестиции. И те декреты, которые были выданы и определили новые условия игры для крупных инвесторов и крупных объектов инвестиции вашей республики, и те законодательные акты, которые были выданы за последнее время, и стали причиной активизации инвесторов. Если сравнивать Беларусь с вашими соседями, то там нет такой активности.

Неслучайно этот сюжет мы начали небольшим отрывком интервью с директором иранской фирмы-инвестора. Ведь кто, как ни сам вкладчик, даст объективные оценки. За время общения поняли: громкие слова в высказываниях о Беларуси из уст этого человека — далеко не пафос. В нашу страну восточные бизнесмены вкладывают не первый год. На практике стало очевидно: это выгодно. Да и сам инвестиционный климат здесь, как отмечают, залог успеха любого проекта. А Минск для компании — не только сердце Европы, но и что-то вроде того, что заставляет шевелиться тех, кто считает деньги. И об этом не только на словах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Буквально на днях компания подписала двусторонний договор о строительстве в Минске гостинично-делового комплекса «Магнит». Стоимость проекта — 250 млн евро. В центре площадью 60 тысяч квадратных метров место найдется и торговым пассажам, и развлекательным залам. Здесь запланирован боулинг, бильярдный клуб, кинотеатр-мультиплекс и детский игровой центр с аттракционами. Крыша четырехэтажной части комплекса, по задумке архитекторов, будет с выходом в сад. Ее должны украсить зеленые насаждения и прогулочная терраса. А вот под землей разместится паркинг на 2500 тысячи машиномест. Офисы, как задумали инвесторы, будут класса «А», то есть самого высокого. А вот отелю присвоят 5 звезд. И он станет первым в Минске такого уровня.

Мохаммад Реза Ансари, председатель Совета директоров, генеральный директор иранской компании:

Минск, по нашему мнению, — европейская столица. Город должен иметь много таких объектов. Это будет не просто проект — это межгосударственное сотрудничество. Мы выбрали вашу страну из-за любви к ней. Добрые отношения между нашими странами, нашими бизнесами дают нам уверенность в удачном завершении нашей задумки. Это самые современные проекты и самые современные технологи для их реализации.

Строительство «Магнита» уже началось. В беседе за кадром главный на площадке нам с гордостью говорит: «Это белорусские фирмы работают». И добавляет: «Тысячи строителей здесь не останутся без дела как минимум на три года».

Уже в 2013 «Магнит» начнет притягивать деловые круги. Ведь именно 5 звезд отеля рассчитаны на то, чтобы освещать путь мировой бизнес-элите на белорусский рынок. В том, что деловая почва благоприятна для сотрудничества, здесь уже убедились.

Дэвид Леверетт, директор английской строительной компании:

Беларусь все больше открывается для иностранных инвестиций. Строительство этого отеля подтверждает, что бизнесмены все больше приходят в Беларусь и инвестируют свои средства. Коль это отель и бизнес-центр высокого класса, мы думаем, что сюда будут приезжать бизнесмены, которые имеют много средств, чтобы позволить себе проживание в дорогих отелях и решать здесь свои серьезные задачи. И в данном случае можно говорить о том, что Беларусь все активнее входит в мировое бизнес-окружение. Страна интересна многим деловым людям. Поэтому мы предполагаем, что все больше бизнесменов будут приезжать сюда и вкладывать свои деньги в развитие Беларуси.

По инвестиционным проектам столицы уже можно изучать карту мира: Англия, Германия, Польша... А скоро все эти страны, точнее малая их часть, поместятся на 100 гектарах под Минском. На пересечении трасс М1 и М4 идет строительство первого логистического центра. Для сравнения: логистика в Германии — третья часть бюджета. Нам бы такая выгода точно не помешала. И если уж говорить о логистике, то в первую очередь про транзит. А транзит, как известно, проходит через основные коридоры, а коридоры-то находятся у нас. Поэтому все дороги, может быть, и ведут в Рим, но однозначно через Минск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сиямак Махинрад:

Основной коридор — М-1. Его можно назвать Париж-Берлин-Варшава- Минск-Москва. Коридор М-4 соединяет страны Балтики с Беларусью и черноморский бассейн.

Для Беларуси транспортная логистика будет началом новой отрасли. Мы не исключаем, что это будет даже первая или вторая статья бюджета Беларуси. И когда мы говорим о новой отрасли, мы говорим о создании новых рабочих сил, появлении новых специальностей. Ведь когда мы говорим о логистике, мы говорим о логистической цепочке многопрофильного бизнеса, который дает возможности развиваться Беларуси.

Гостиничный бизнес в Минске уже нарекли центром притяжения иностранных капиталов. Не так давно звездное продолжение появилось у гостиницы «Виктория». Строительство второго корпуса отеля инвестирует польская компания. Остановиться здесь смогут уже фанаты большого хоккея. 21-этажное здание откроют специально к Чемпионату мира.

Ян Миколушко, президент польской компании:

С белорусами мы много лет работаем. Здесь нормальная экономика, нормальное развитие. Мы хотим работать с белорусскими предприятиями.

Борис Крицкий, директор КУП «Бизнес-центр “Столица”»:

Участвовали китайские, польские, литовские, российские компании и ряд других. Из всех участников эта компания победила — в честной и конкурентной борьбе. Она выполнила все условия, которые мы поставили.

Известный архитектор Виктор Крамаренко не вспомнит ни одного здания 20-летней давности с иностранным капиталом. Зато с легкостью называет последние новостройки, куда зарубежные бизнесмены вложили немалые деньги.

Виктор Крамаренко, архитектор:

Возле Национальной библиотеки есть центр «Александров Пассаж» — он недавно построен. По проспекту Притыцкого есть сооружения, в том числе и офисные. которые недавно построены. На проспекте Победителей, возле гостиницы «Планета», есть прекрасный ансамбль. Последнее время характеризуется тем, что идет очень активное строительство.

Стать реальной застройкой Минска этому виртуальному городскому пейзажу опять-таки помогут инвестиции. 25-этажное здание возведут на пересечении проспекта с минской кольцевой. Аналогов многофункциональному центру «Футурис» нет даже за рубежом. Многие инженерные решения уникальны. При строительстве объекта — приоритет белорусскому оборудованию и материалам, из импортного — энергоэффективное стекло. В сумме же — евростандарт.

Винсент Петрилло, инвестор (Англия):

Это наш первый проект в Беларуси, и он очень масштабный. Возведя этот объект «Футурис», мы хотим показать нашим коллегам — крупным инвесторам из других стран, что в Беларуси приятно и выгодно работать

Восточные ворота Минска вырастут буквально через три года. Здесь найдут работу почти полторы тысячи человек. Офисы, магазины, залы отдыха и развлечений — ультрасовременный комплекс «Футурис» в деловых кругах назвали проектом будущего. Одним словом, такого мы еще не строили, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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