К Чемпионату мира по хоккею в 2014 г. в социальную инфраструктуру Минска будет вложено около $3,5 млрд

На вопросы ведущей отвечает заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома Татьяна Кравченко.

Какие социальные объекты будут построены в Минске к Чемпионату мира по хоккею?

Татьяна Кравченко:

К принятию гостей Чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году в соответствующую инфраструктуру будет вложено около 3,5 млрд долларов.

Планируется построить не менее 27 гостиниц и реконструировать действующие, в том числе и экономкласса (такие номера пользуются повышенным спросом). К тому же, будет построено девять 2-ярусных развязок в Минске, планируется расширение сети общественного питания на 12 тысяч посадочных мест.

Татьяна Кравченко, заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома, ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с экономикой Беларуси, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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