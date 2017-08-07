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С 8 августа в Беларуси прогнозируют жару: какие зоны отдыха выбирают жители страны?

07 августа 2017 16:40
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Новости Беларуси. 8 августа снова обещают жару, как и на всю неделю. А значит, на бесплатных пляжах будет не протолкнуться, а вот разбежка в ценах на услуги платных зон отдыха от 5 до 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

С 8 августа в Беларуси прогнозируют жару: какие зоны отдыха выбирают жители страны? -1

Все зависит от местоположения и дополнительных услуг: раздевалки, душ, биотуалеты, шезлонги и зонтики входят в стоимость посещения, а вот прокат беседок, удочек, лодок, катамаранов это уже за отдельную плату. Лодка – 6 рублей, катамаран от 3 до 5, вход на пляж от 2 рублей до 10. Прокат мелких атрибутов вроде удочки или мячей варьируется от 70 копеек до 6 рублей.

# общество # Фотофакт

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