С 8 августа в Беларуси прогнозируют жару: какие зоны отдыха выбирают жители страны?

Новости Беларуси. 8 августа снова обещают жару, как и на всю неделю. А значит, на бесплатных пляжах будет не протолкнуться, а вот разбежка в ценах на услуги платных зон отдыха от 5 до 10 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ