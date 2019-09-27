Александр Лукашенко знакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс»

Новости Беларуси. 27 сентября Президент Беларуси ознакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс». Это первые подобные предприятия, которые открылись в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их продукция поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.