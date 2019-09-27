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Александр Лукашенко знакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс»

27 сентября 2019 07:39
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Новости Беларуси. 27 сентября Президент Беларуси ознакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс». Это первые подобные предприятия, которые открылись в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь их продукция поставляется более чем в 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Александр Лукашенко знакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс»-1

В 2018 году освоены новые рынки – Канада, Пакистан, Бахрейн. В 2019 году продукцию «Витэкс» впервые представили во Вьетнаме, Палестине и Афганистане. Ведутся переговоры с Турцией, Нигерией, Коста-Рикой. Экспорт составляет 59 % в общем объеме поставок. Торговая сеть насчитывает более 600 магазинов, отделов и секций и постоянно растет.

Александр Лукашенко знакомится с работой производителей косметики «Белита» и «Витэкс»-4

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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