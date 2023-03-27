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Белорусские разработки и оборудование покажут на выставке в Узбекистане

27 марта 2023 14:55
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Лучшие промышленные разработки и инновационное оборудование белорусские предприятия представят на выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские разработки и оборудование покажут на выставке в Узбекистане-1

Интерес к отечественным разработкам со стороны азиатских партнеров традиционно высок. Изучается в целом потенциал страны и бизнеса, в том числе возможности для кооперации и выстраивания новых цепочек взаимодействия. Предстоящая выставка – не просто демонстрация новейших разработок и последних достижений белорусского машиностроения. Отечественные предприятия поедут в Ташкент с конкретными предложениями по расширению сотрудничества и промышленной кооперации.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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