Башкортостан закупит в Беларуси 200 тракторов, 100 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов, а также примерно 100 единиц другой сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В структуре башкирского импорта из Беларуси почти 40 % – это продукция машиностроения. В российском регионе активно создаются совместные производства. Так, «Амкодор» завершает строительство завода по выпуску зернокомплексов. «Могилевлифтмаш» готов на базе уфимского завода локализовать свое производство. Башкортостан заключил первый в стране офсетный госконтракт на поставку белорусских троллейбусов. Суть соглашения в том, что компания-поставщик инвестирует в производство в обмен на заказ.

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