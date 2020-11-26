Новости экономики за 26.11.2020

Новости Беларуси. Какую продукцию импортируют китайские компании через электронные площадки товарной биржи? Как предстоящий ввод в промышленную эксплуатацию БелАЭС отразится на объеме реконструкции электросетей в стране? И как ограничения из-за коронавируса привели к незаконной добыче алмазов? Наталья Надольская с новостями деловой сферы. КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ НАРАЩИВАЮТ ЗАКУПКИ ЧЕРЕЗ БУТБ С октября наблюдается повышенная активность китайских компаний на биржевых торгах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из причин – упрощение процедуры аккредитации.

В результате за это время на биржевую площадку пришли четыре новых участника, притом что всего в 2020 году на бирже аккредитовались 13 компаний-резидентов Китая. Такой прирост непосредственным образом отразился на сумме сделок, которая в октябре превысила миллион долларов. Экономика Китая раньше всех справилась с негативными последствиями пандемии коронавируса, и сегодня по многим товарным позициям эта страна является крупнейшим импортером.

До сих пор через биржу в Китай поставлялись преимущественно пиломатериалы, но есть основания полагать, что в ближайшей перспективе экспортный список расширится – в первую очередь за счет продукции агропромышленного комплекса. ОБЪЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ВЫРАСТЕТ ПОЧТИ ВДВОЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ В следующие пять лет объем реконструкции электросетей в Беларуси вырастет почти в два раза. Если сейчас это 1 700 км линий электропередач, то к 2023 году будет уже 2 700 км. Это позволит расширить возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также существенно повысить надежность электросетевой инфраструктуры.

С учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС в стране реализованы проекты по строительству и реконструкции высоковольтных линий электропередачи. Это позволит обеспечить поставку электроэнергии со станции во все регионы страны.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА COVID-19 ПРИВЕЛИ К НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ АЛМАЗОВ, ЗОЛОТА И ТОРГОВЛЕ ИМИ В ряде стран Африки и Латинской Америки увеличилась незаконная добыча золота и алмазов и торговля ими. Причина – в ограничении на легальное перемещение ресурсов и резком сокращении мониторинга районов добычи из-за правил изоляции.

Пандемия создала огромные проблемы для ювелирной и часовой промышленности, являющейся основным рынком для золота, алмазов и других полезных ископаемых. Ювелирные компании были вынуждены закрыть магазины, а потребительский спрос упал. СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ ПРЕДМЕТОВ РОСКОШИ ПРОИЗОШЛО ВПЕРВЫЕ С 2009 ГОДА Продажи элитной одежды и прочей лакшери-продукции упадут в 2020 году на 23 %. Экспорт швейцарских часов приближается к самому большому спаду за последние 80 лет.

Сумки Gucci или Hermes стоимостью в 1 000 долларов тоже больше не находят покупателя. Нынешнее падение все-таки меньше весеннего, во многом благодаря восстановлению рынка в Китае, где отмечена почти треть всех продаж предметов роскоши.