Сколько потеряла мировая туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса?

Особенно тяжело пришлось островным государствам, где до трети ВВП формировалось турбизнесом.

В бедственном положении оказались даже целые страны, в которых туризм являлся основной статьей доходов.

Новости Беларуси. Из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса ранее процветавшие турфирмы банкротятся одна за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году вклад турбизнеса Беларуси составлял более 2 % (или почти 3 миллиарда рублей) ВВП страны. В отечественной туриндустрии было занято более 240 тысяч человек.

По данным Министерства спорта и туризма, на начало ноября экспорт услуг составил лишь 40 % от показателей 2019-го. В ближайшее время по всему миру ожидается сокращение международных поездок, общий спад в мировой индустрии может достигнуть 79 %.