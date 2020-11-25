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Сколько потеряла мировая туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса?

25 ноября 2020 14:49
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Новости Беларуси. Из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса ранее процветавшие турфирмы банкротятся одна за другой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бедственном положении оказались даже целые страны, в которых туризм являлся основной статьей доходов.

Особенно тяжело пришлось островным государствам, где до трети ВВП формировалось турбизнесом.

Сколько потеряла мировая туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса?-1

В 2019 году вклад турбизнеса Беларуси составлял более 2 % (или почти 3 миллиарда рублей) ВВП страны. В отечественной туриндустрии было занято более 240 тысяч человек.

По данным Министерства спорта и туризма, на начало ноября экспорт услуг составил лишь 40 % от показателей 2019-го. В ближайшее время по всему миру ожидается сокращение международных поездок, общий спад в мировой индустрии может достигнуть 79 %.

О других новостях экономики за 25 ноября читайте здесь.

# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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