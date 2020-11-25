Новости экономики за 25.11.2020

Новости Беларуси. Почему в стране растет число желающих получить статус охотника и как новости о разработке вакцины влияют на фондовые индексы? Наталья Надольская с новостями деловой сферы прямо сейчас. ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ОХОТНИКА РЕЗКО ВОЗРОСЛО В стране в статусе охотника зарегистрированы 1600 человек, количество желающих получить такой статус в 2020 году резко возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минлесхозе тенденцию последних месяцев связывают с закрытием границ и возросшим интересом к внутреннему туризму и охоте. Растет и число зарегистрированных в информационной системе, где можно купить охотничью путевку в режиме онлайн.

Достаточно указать местность предполагаемой охоты, узнать стоимости путевки, оформить запрос. При этом происходит контроль за подлинностью госудостоверения на право охоты. ОБЪЕМ РЫНКА КРАДЕНЫХ ДАННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ Объем рынка краденых данных банковских карт приблизился к 2 млрд долларов. Средняя цена за текстовые данные – 12 долларов, за дамп – 17.

По данным отчета Hi-Tech Crime Trends международной компании Group-IB, продают как текстовые данные о картах: от номера до кода на оборотной стороне, так и содержимое магнитных полос. Воруют все это с помощью фишинговых сайтов, банковских троянов и при взломах сайтов. Основной целью мошенников являются карты, выпущенные банками США, Индии и Южной Кореи.

Угроза кражи данных банковских карт наиболее актуальна для классического ритейла, имеющего онлайн-канал продаж через интернет. Сколько потеряла мировая туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса? НОВОСТИ О РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись без динамики, чего не скажешь об американских биржах. На фоне положительных новостей о разработке вакцин от коронавируса выросли все основные фондовые индексы. Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 30 тысяч пунктов. Индекс рынка высокотехнологичных компаний NASDAQ тоже прибавил несколько тысяч пунктов.