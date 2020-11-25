Новости экономики за 25.11.2020
Новости Беларуси. Почему в стране растет число желающих получить статус охотника и как новости о разработке вакцины влияют на фондовые индексы?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы прямо сейчас.
ЧИСЛО ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ОХОТНИКА РЕЗКО ВОЗРОСЛО
В стране в статусе охотника зарегистрированы 1600 человек, количество желающих получить такой статус в 2020 году резко возросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минлесхозе тенденцию последних месяцев связывают с закрытием границ и возросшим интересом к внутреннему туризму и охоте. Растет и число зарегистрированных в информационной системе, где можно купить охотничью путевку в режиме онлайн.
Достаточно указать местность предполагаемой охоты, узнать стоимости путевки, оформить запрос. При этом происходит контроль за подлинностью госудостоверения на право охоты.
ОБЪЕМ РЫНКА КРАДЕНЫХ ДАННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 2 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Объем рынка краденых данных банковских карт приблизился к 2 млрд долларов. Средняя цена за текстовые данные – 12 долларов, за дамп – 17.
По данным отчета Hi-Tech Crime Trends международной компании Group-IB, продают как текстовые данные о картах: от номера до кода на оборотной стороне, так и содержимое магнитных полос. Воруют все это с помощью фишинговых сайтов, банковских троянов и при взломах сайтов.
Основной целью мошенников являются карты, выпущенные банками США, Индии и Южной Кореи.
Угроза кражи данных банковских карт наиболее актуальна для классического ритейла, имеющего онлайн-канал продаж через интернет.
Сколько потеряла мировая туристическая индустрия из-за пандемии коронавируса?
НОВОСТИ О РАЗРАБОТКЕ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЮТ НА ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись без динамики, чего не скажешь об американских биржах. На фоне положительных новостей о разработке вакцин от коронавируса выросли все основные фондовые индексы.
Dow Jones впервые в истории превысил отметку в 30 тысяч пунктов. Индекс рынка высокотехнологичных компаний NASDAQ тоже прибавил несколько тысяч пунктов.
Мировые цены на нефть также продолжают расти. Январские фьючерсы марки Brent котировались выше 48 долларов за баррель. Специалисты связывают это подорожание с тем фактом, что борьба с коронавирусом становится более успешной, и прогнозируют увеличение спроса на нефть в 2021 году.