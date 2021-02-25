Новости экономики за 25.02.2021

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости Беларуси. Какая продукция стала драйвером белорусского экспорта в Китай? Почему Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара? Как российский Газпром поможет белорусскому бизнесу?

Казахстанские компании готовы заключить договоры об импорте белорусских товаров. В первую очередь они заинтересованы в поставках сахара, который востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.

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Интерес не только к поставкам сахара, но и к технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования, и сегодня белорусские технологии ничем не уступают европейским.

В 2020 году предприятия концерна «Белгоспищепром» увеличили поставки товаров в Казахстан более чем в два раза. Первой позицией в экспортном перечне стал сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и мыло.

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