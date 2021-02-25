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Новости экономики за 25.02.2021

25 февраля 2021 15:36
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Новости Беларуси. Какая продукция стала драйвером белорусского экспорта в Китай? Почему Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара? Как российский Газпром поможет белорусскому бизнесу?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОГО САХАРА

Новости экономики за 25.02.2021-1

Казахстанские компании готовы заключить договоры об импорте белорусских товаров. В первую очередь они заинтересованы в поставках сахара, который востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.

Российский Газпромбанк открыл кредитную линию дочернему банку в Беларуси 

Интерес не только к поставкам сахара, но и к технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования, и сегодня белорусские технологии ничем не уступают европейским.

В 2020 году предприятия концерна «Белгоспищепром» увеличили поставки товаров в Казахстан более чем в два раза. Первой позицией в экспортном перечне стал сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и мыло.

КИТАЙ СТАЛ ВТОРЫМ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Новости экономики за 25.02.2021-4

Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России по итогам 2020 года. По данным Национального статистического комитета, товарооборот между странами сложился на уровне 4 миллиардов 600 миллионов долларов. Экспорт белорусской продукции увеличился почти на 10 %. Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4 %. Драйвером белорусского экспорта в КНР стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, поставки которой увеличились двукратно. В Китае сейчас аккредитованы 105 белорусских производителей сельхозпродукции.

В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ

Новости экономики за 25.02.2021-7

Нацбанк принял постановление в развитие поправок о валютном регулировании. С 9 июля вводится интернет-регистрация валютных договоров. Сумма денежных обязательств по ним превышает 2000 базовых величин для физлиц и 4000 для юрлиц и ИП. Физлицам не надо брать разрешение у Нацбанка на покупку недвижимости за рубежом. Для бизнеса убирается обязанность регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, связанные с движением капитала. Кроме того, ИП и юрлица смогут без разрешения открывать счета за границей.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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