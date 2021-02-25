Новости экономики за 25.02.2021
Новости Беларуси. Какая продукция стала драйвером белорусского экспорта в Китай? Почему Казахстан заинтересован в поставках белорусского сахара? Как российский Газпром поможет белорусскому бизнесу?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КАЗАХСТАН ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОСТАВКАХ БЕЛОРУССКОГО САХАРА
Казахстанские компании готовы заключить договоры об импорте белорусских товаров. В первую очередь они заинтересованы в поставках сахара, который востребован не только на полках магазинов, но и в перерабатывающей отрасли.
Российский Газпромбанк открыл кредитную линию дочернему банку в Беларуси
Интерес не только к поставкам сахара, но и к технологии его производства. На белорусских предприятиях была произведена модернизация оборудования, и сегодня белорусские технологии ничем не уступают европейским.
В 2020 году предприятия концерна «Белгоспищепром» увеличили поставки товаров в Казахстан более чем в два раза. Первой позицией в экспортном перечне стал сахар, также спросом пользуются солод, соль, плодоовощная продукция, кондитерские изделия и мыло.
КИТАЙ СТАЛ ВТОРЫМ ТОРГОВЫМ ПАРТНЕРОМ БЕЛАРУСИ ПОСЛЕ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА
Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России по итогам 2020 года. По данным Национального статистического комитета, товарооборот между странами сложился на уровне 4 миллиардов 600 миллионов долларов. Экспорт белорусской продукции увеличился почти на 10 %. Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4 %. Драйвером белорусского экспорта в КНР стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, поставки которой увеличились двукратно. В Китае сейчас аккредитованы 105 белорусских производителей сельхозпродукции.
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ
Нацбанк принял постановление в развитие поправок о валютном регулировании. С 9 июля вводится интернет-регистрация валютных договоров. Сумма денежных обязательств по ним превышает 2000 базовых величин для физлиц и 4000 для юрлиц и ИП. Физлицам не надо брать разрешение у Нацбанка на покупку недвижимости за рубежом. Для бизнеса убирается обязанность регистрировать в банках внешнеэкономические договоры, связанные с движением капитала. Кроме того, ИП и юрлица смогут без разрешения открывать счета за границей.