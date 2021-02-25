Российский Газпромбанк открыл кредитную линию дочернему банку в Беларуси

Новости Беларуси. Российская финансовая организация «Газпромбанк» открыла кредитную линию дочернему банку в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Российская финансовая организация «Газпромбанк» открыла кредитную линию дочернему банку в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, помощь от одного из своих самых крупных акционеров банк направит на поддержку малого и среднего бизнеса в нашей стране. Белорусский банк получит возможность предоставлять предпринимателям кредиты на выгодных для них условиях. Деньги можно получить на проекты, связанные с созданием и реконструкцией основных фондов и объектов недвижимости, а также на пополнение оборотного капитала.
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