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Российский Газпромбанк открыл кредитную линию дочернему банку в Беларуси

25 февраля 2021 15:32
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Новости Беларуси. Российская финансовая организация «Газпромбанк» открыла кредитную линию дочернему банку в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российский Газпромбанк открыл кредитную линию дочернему банку в Беларуси-1

Таким образом, помощь от одного из своих самых крупных акционеров банк направит на поддержку малого и среднего бизнеса в нашей стране. Белорусский банк получит возможность предоставлять предпринимателям кредиты на выгодных для них условиях. Деньги можно получить на проекты, связанные с созданием и реконструкцией основных фондов и объектов недвижимости, а также на пополнение оборотного капитала.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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