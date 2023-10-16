Новости экономики за 16.10.2023

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве экономики рассказали, как изменилась структура экспортной корзины и в какие страны Африки Беларусь будет наращивать поставки. В Евразийском банке развития прокомментировали экономическую ситуацию в регионе и дали прогноз по инфляции в нашей стране. Автодилеры в ожидании кратного увеличения продаж электромобилей, а туроператоры пополнили портфель предложений новым направлением полетов в Египет.

Беларусь планомерно наращивает долю высокотехнологичных товаров в структуре экспортной корзины. По итогам восьми месяцев она достигла 4,4 % – это исторический максимум. Внешнеторговый оборот товаров и услуг за это время вырос на 12,5 % и достиг 62 миллиардов долларов. Причем экспорт товаров и услуг максимальный с 2012 года. В структуре экспортной корзины произошли существенные изменения. При сокращении вывоза сырья, материалов и промежуточных товаров, выросла доля инвестиционной продукции. Увеличивались поставки грузовиков, автобусов, телевизоров и мониторов. В проекте целевого плана на 2024 год предусмотрено наращивание поставок в страны Африки, в первую очередь за счет продовольствия, продукции машиностроения, химической промышленности.

Эксперты Евразийского банка развития в своем еженедельном макрообзоре прокомментировали экономическую ситуацию в Беларуси и других странах ЕАЭС. По их информации, годовая инфляция в нашей стране в сентябре обновила исторический минимум и составила 2 % год к году. Наибольший вклад обеспечило удешевление непродовольственных товаров. Производители сельхозпродукции тоже снизили цены. Но ключевым моментом остается сохранение ценового регулирования.

Новый резидент парка «Великий камень» будет заниматься биотехнологиями в медицине и создаст производственный центр по выпуску тест-систем для диагностики заболеваний. В Индустриальном парке только за 2023 год появилось 12 новых резидентов из Китая. И 17 из стран ЕАЭС, Китая и Индии с заявленным объемом инвестиций более 37 миллионов долларов. Новые инвестпроекты реализуются в логистике, электронной коммерции, медицине, биотехнологиях, приборостроении.

Дилерские продажи электромобилей в 2023 году могут увеличиться в 10 раз. Продавцы начали массово подписывать дистрибьюторские соглашения с ведущими китайскими производителями о поставках «зеленых» авто в Беларусь. По данным автомобильной ассоциации, объем электропарка уже в 2024 году может достичь 20 тысяч автомобилей. Высокие темпы роста продаж обусловлены тем, что электромобили становятся более доступным (на фоне снижения цен) видом транспорта для потребителя. Если в 2022 году в Беларуси юрлица предлагали четыре модели электрокаров, то в этом уже девять, в будущем ассортимент может увеличиться до 30 моделей.

МАРСА-АЛАМ СТАНЕТ В ЭТОМ СЕЗОНЕ НОВЫМ ЕГИПЕТСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ В ПОРТФЕЛЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ