Новости экономики за 17.08.2022

Белорусские товары давно стали брендом страны. В условиях, когда многие логистические цепочки парализованы, выход следует искать на новых рынках сбыта. Так, в продукции белорусского производства заинтересован бизнес Пакистана. На БУТБ аккредитовался первый биржевой брокер из этой страны. Подробности здесь. Экономический обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИНЭКОНОМИКИ: ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЩУТ НОВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ Белорусские предприниматели ищут новые виды деятельности для импортозамещения. Государство готово помочь малому и среднему бизнесу, появляются новые инструменты поддержки. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей организует встречи крупных промышленных предприятий с субъектами малого и среднего бизнеса. Они находят точки для сотрудничества, предприниматели встраиваются в кооперационные цепочки с крупными производителями. Площадка для импортозамещения создана Белорусской универсальной товарной биржей, где игроки реального сектора экономики размещают свои заказы, сведения о продукции.

В БЕЛАРУСИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ СЕРВИС ОНЛАЙН-ЗАИМСТВОВАНИЯ Осенью в Беларуси ожидается появление первого сервиса онлайн-заимствования. Он позволит одним участникам платформы выдавать из временно свободных средств займы, получая более высокую доходность по сравнению с той, которую предлагают банки, а другим участникам – получать займы по низким ставкам, чем в микрофинансовых организациях. Компания-оператор получила разрешение Нацбанка, необходимое для осуществления данной деятельности, и в настоящее время ведет работы по разработке. Сервис выступит в роли посредника, задача которого – свести сторону, заинтересованную в получении займа, со стороной, которая ищет возможность для получения дополнительного дохода.

БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНИЛ ВАЛЮТУ РАСЧЕТОВ С СИСТЕМОЙ MASTERCARD Беларусбанк поменяет валюту расчетов с системой Mastercard с доллара на евро. Новшества вступят в силу с 25 августа. С 9 июля аналогичное решение было принято и в отношении платежной системы Visa. Это означает, что платежи банковскими карточками за границей проводить можно, но итоговая сумма транзакции в случае несовпадения валюты меняется. Будет идти двойная конвертация по курсам: сначала – в евро, затем – в валюту страны, где оплачивается товар или услуга.

В ЕВРОПЕ БАЗОВАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ВЫРОСЛА НА 500 % ЗА ГОД Впервые базовая цена на электроэнергию в Европе поднялась выше 500 евро. Это означает рост примерно на 500 % за последний год. Рост стоимости электроэнергии особенно ощутимо бьет по промышленной отрасли. Затруднительное положение вынуждает крупные компании закрывать целые заводы. В конце июня цены на электроэнергию в Европе уже достигли шестимесячного максимума.