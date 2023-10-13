Лукашенко: если бы мы Содружеством поставили заслон западным страшилкам, наши экономические показатели были бы выше
Гарантом устойчивого и безопасного развития на пространстве СНГ могут быть только сами страны-партнеры. Об этом сегодня, 13 октября, заявил Александр Лукашенко на саммите глав государств Содружества в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча лидеров прошла в резиденции «Ала-Арча». Первой частью переговорного дня стало заседание в узком составе. Лидеры общались без малого два часа.
Время Азии и возможностей. Цитируемость Лукашенко бьет рекорды. Но необходимо политические заявления ставить на экономические рельсы. Для Бишкека это звучит буквально. Вместе с Пекином и Ташкентом создают транснациональную железную дорогу. Минск готов поучаствовать в ее строительстве и экспорте компетенции. Именно таких проектов сейчас и не хватает.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь в ответ на экономическое давление, совместно со своими союзниками, прежде всего Россией, консолидировала силы для устойчивого экономического развития. Сохранена макроэкономическая и финансовая стабильность. Обеспечен выход на траекторию роста. И это цифры, которые характеризуют только нынешний момент. Да и Россия прилично встряхнулась и по многим направлениям экономического развития стала на порядок более самодостаточной. А если бы мы всем Содружеством вместе, плечом к плечу поставили заслон этим страшилкам западным, наши общие результаты были бы значительно выше.
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