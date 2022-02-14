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Белорусская цементная компания приняла участие в крупнейшей строительной выставке в Польше

14 февраля 2022 15:03
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Новости Беларуси. Белорусская цементная компания укрепляет позиции на рынке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холдинг принял участие в крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставке современных строительных технологий и достижений стройиндустрии, став одним из немногих белорусских производств, которые были широко представлены на данной выставке.

Белорусская цементная компания приняла участие в крупнейшей строительной выставке в Польше-1

Посетителям показали весь ассортимент продукции наших предприятий, и интерес со стороны потенциальных партнеров был высок, особенно к поставкам цемента, извести, газосиликатных блоков, железобетонных изделий и пенополистирольных плит. Продукцией заинтересовались клиенты не только из Польши, но и из Румынии, Украины, России и Германии.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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