Белорусская цементная компания приняла участие в крупнейшей строительной выставке в Польше

Новости Беларуси. Белорусская цементная компания укрепляет позиции на рынке Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Холдинг принял участие в крупнейшей в Центральной и Восточной Европе выставке современных строительных технологий и достижений стройиндустрии, став одним из немногих белорусских производств, которые были широко представлены на данной выставке.

Посетителям показали весь ассортимент продукции наших предприятий, и интерес со стороны потенциальных партнеров был высок, особенно к поставкам цемента, извести, газосиликатных блоков, железобетонных изделий и пенополистирольных плит. Продукцией заинтересовались клиенты не только из Польши, но и из Румынии, Украины, России и Германии.