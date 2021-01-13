Основные потребители – Германия, Италия, Россия. Как на предприятии в Мозыре выпускают экологичный утеплитель

Новости Беларуси. Мозырский деревообрабатывающий комбинат в 2020-м удвоил выпуск инновационной продукции. Изоляционная древесно-волокнистая плита, выпуск которой здесь наладили после модернизации производства, практически полностью отправляется на экспорт. Основные потребители экологически чистого утеплителя – Германия, Италия и Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О перспективах развития инновационного производства материал Александра Добрияна.

Александр Добриян, корреспондент:

Мозырский ДОК – одно из тех предприятий, с которых начиналась глобальная модернизация отрасли. В 2014-м здесь заработало абсолютно новое производство. Вместо традиционных столов, стульев и ДСП начали производить инновационный продукт – натуральный утеплитель из древесных волокон.

Европейская технология ориентирована на высокие стандарты безопасности и экологичности. Этот утеплитель – все та же древесина, только лучше. Теплая и натуральная, при этом удобная и негорючая. На этой линии дерево фактически разбирается на волокна, а затем склеивается обратно уже в стандартизированной для строительства форме. Ковер из древесных волокон регулируют по плотности и нарезают в зависимости от требований заказчика.

Мы можем делать и прямую кромку, и шипованную, и ступень. Модернизированное предприятие, что сказать. Молодой технолог Екатерина Юрьева уже успела поработать на двух модернизированных предприятиях отрасли. До Мозыря трудилась на бумажной фабрике в Шклове.

Екатерина Юрьева, инженер-технолог:

На самом деле работать на таких модернизированных предприятиях – это гордость. Достаточно высокий уровень. Все интересуются, что за продукт, что это вообще такое. Ты рассказываешь, объясняешь, у некоторых людей просто удивление, что на самом деле в Беларуси мы можем произвести настолько качественный, хороший продукт, который так требуется за рубежом.

Экологичный утеплитель не содержит формальдегидов, а используемые связующие в готовом продукте абсолютно нейтральны. Строительство с использованием подобных материалов в Евросоюзе стимулируется финансово. А поэтому 99 % мозырской продукции отправляется на экспорт. В 2020-м объемы выпуска здесь удвоили.

Алексей Квашин, начальник цеха ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»:

Технология за пять лет отработана от начала до конца. По итогам 2020 года мы наладили выпуск уже 9 видов продукции. И объем произведенной продукции в 2020 году составил более 50 тысяч кубометров плиты. И мы можем сказать с уверенностью, что наш продукт является конкурентоспособным по сравнению с аналогами импортных производителей.

Спустя пять лет после пуска линии Мозырский ДОК остается единственным в СНГ производителем инновационного утеплителя. Ставка, сделанная в начале прошлого десятилетия, оказалась выигрышной. Успех предприятия – закономерный результат своевременной модернизации и переориентации на новый продукт.

Андрей Лукьяненко, директор ОАО «Мозырский деревообрабатывающий комбинат»:

Безусловно, это было правильное решение. Сейчас на месте того старого предприятия построен этот цех по производству ДВП, построен цех лесопиления, построен цех брикетов. Раньше 90 % объема производства Мозырского ДОКа была мебель. Сейчас в объеме производства мебель занимает у нас 12 %. Основа выпуска на сегодняшний день – это древесно-волокнистая плита (порядка 60 %). Порядка 30 % – это пиломатериалы. Оставшиеся 10 % раскладываются на товарную продукцию лесозаготовок и выпуск мебели.

Отрасль в целом по итогам непростого 2020-го показала, насколько важно вовремя вкладывать деньги в развитие. Предприятия «Беллесбумпрома» в минувшем году существенно нарастили экспорт: за 11 месяцев они поставили на рынки 70 стран продукцию более чем на полмиллиарда долларов. Успех накануне отметил и Александр Лукашенко, указав при этом на ряд до сих пор незавершенных инвестпроектов. Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят