Новости экономики за 11.05.2023

Министерство экономики отмечает рост позитивных настроений среди руководителей промышленных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что внушает оптимизм топ-менеджерам крупных производств, почему МВФ заявляет о риске распада мира на соперничающие экономические блоки и как продвигается работа по созданию равных условий налогообложения внутри стран Евразийского экономического союза? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР ЕАЭС ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ Документ опубликован на Национальном правовом портале. Изменения в соглашение предполагают, что при трансграничной покупке услуг в электронной форме на территории Евразийского экономического союза налогом на добавленную стоимость будут облагать по месту нахождения покупателя.

Порядок взимания НДС в отношении услуг в электронной форме создает равные условия налогообложения как внутри союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты, упрощает налоговое администрирование, а также существенно облегчает ведение бизнеса в этой сфере. МИНЭКОНОМИКИ ОТМЕЧАЕТ РОСТ ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА Министерство экономики отмечает рост позитивных настроений среди руководителей предприятий. Индекс промышленного оптимизма непрерывно растет на протяжении полугода: увеличиваются загрузка производственных мощностей, выпуск продукции и оживление спроса на нее, растет занятость.

По мнению большинства руководителей, общее экономическое положение на предприятиях в ближайшее время улучшится. Прогнозные оценки финансовых показателей на май также внушают оптимизм – 83 % топ-менеджеров полагают, что прибыль на предприятиях не снизится либо возрастет. ПОЧТИ 126 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ» Объем господдержки на 1 мая превысил миллиард рублей и 826 миллионов долларов. Напомним, семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. До 2020 года родителям полагалось 10 000 долларов, после – выплаты в национальной валюте. На родившихся в 2023 году детей размер семейного капитала составляет 29 950 рублей, которые можно расходовать как после исполнения ребенку 18 лет, так и досрочно. На 1 мая на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано более 70 тысяч заявлений. МВФ: ФРАГМЕНТАЦИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ СТАНЕТ КАТАСТРОФОЙ ДЛЯ ЕС После десятилетий развития глобальной интеграции возрастает риск распада мира на соперничающие экономические блоки. По данным МВФ, в долгосрочной перспективе фрагментация торговли может стоить до 7 % мирового ВВП. Это примерно столько же, сколько совокупный годовой объем промышленного производства Германии и Японии.

«Этот сценарий был бы плох для всех, в том числе для европейцев», – заявила в своем выступлении перед Брюссельским экономическим форумом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. БРИКС МОЖЕТ ВВЕСТИ ОБЩУЮ ВАЛЮТУ Страны БРИКС обсудят возможность введения общей валюты на предстоящей встрече глав государств в Йоханнесбурге. БРИКС представляет более 40 % населения мира и почти треть мирового экономического производства, что делает его одним из самых важных экономических блоков в мире.