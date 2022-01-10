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Новости экономики за 10.01.2022

10 января 2022 18:07
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Какие прогнозы по стоимости квадратного метра жилья в Беларуси озвучивает Минстройархитектуры? Как за последние дни изменилась ситуация с фурами на границе? И что сейчас происходит в банковской системе Казахстана?  

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.  

Новости экономики за 10.01.2022-1

КАЗАХСТАН ЗАПУСТИЛ ПЛАТЕЖНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ ТЕНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  

Нацбанк Казахстана ввел в эксплуатацию платежную систему. Она позволит совершать платежи в национальной валюте, в том числе для зачисления пенсий, пособий и зарплат на счета граждан. Это обеспечит бесперебойность внутренних расчетов. При этом торги на валютной площадке биржи пока не ведутся. Возобновить валютные сессии планируется по мере восстановления каналов связи и проведения международных платежей и переводов. Работа обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостановлена. Нацбанк Казахстана уточняет, что восстановление деятельности банковской системы будет идти поэтапно, исходя из социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.  

Новости экономики за 10.01.2022-4

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДУБАЕ  

В Дубае пройдет крупнейшая в мире ежегодная выставка продуктов питания. Gulfood – главное событие года для компаний и организаций пищевой отрасли. В феврале 2021 года в ней приняли участие более 3,5 тысячи компаний из 85 стран, а число посетителей составило почти 60 тысяч человек из 156 стран. Популярность экспозиции легко объяснить. Во-первых, мероприятие проводится в платежеспособном регионе, не обеспечивающем себя продуктами питания. Дубай является ключевым центром импорта пищевой продукции в регионе. Кроме того, крупным центром реэкспорта, который занимает третье место в мире после Гонконга и Сингапура.  

Новости экономики за 10.01.2022-7

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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