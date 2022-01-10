На литовском направлении число фур уменьшилось на 60%. Ситуация на границе ЕС понемногу нормализуется

Ситуация с фурами на границе ЕС понемногу нормализуется. Об этом сообщает Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снизилось количество больше грузов в пунктах пропуска. Так, на литовском направлении число фур уменьшилось на 60 %. Вместе с тем ни один из сопредельных польских переходов договоры по пропуску фур не выполнил, а «Кузница Белостоцкая» по-прежнему закрыта, что дает большую нагрузку на остальные пункты пропуска.