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На литовском направлении число фур уменьшилось на 60%. Ситуация на границе ЕС понемногу нормализуется

10 января 2022 17:55
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Ситуация с фурами на границе ЕС понемногу нормализуется. Об этом сообщает Госпогранкомитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На литовском направлении число фур уменьшилось на 60%. Ситуация на границе ЕС понемногу нормализуется-1

Снизилось количество больше грузов в пунктах пропуска. Так, на литовском направлении число фур уменьшилось на 60 %. Вместе с тем ни один из сопредельных польских переходов договоры по пропуску фур не выполнил, а «Кузница Белостоцкая» по-прежнему закрыта, что дает большую нагрузку на остальные пункты пропуска.  

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# Государственная граница Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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