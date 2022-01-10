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Стоимость квадратного метра жилья будет привязана к средней зарплате. Это 1 476 рублей

10 января 2022 18:00
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При строительстве нового жилья государство продолжит использовать в качестве ценового ориентира размер средней заработной платы в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стоимость квадратного метра жилья будет привязана к средней зарплате. Это 1 476 рублей-1

В ноябре 2021 года это были 1 476 рублей. К ней будет привязана стоимость одного квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой для нуждающихся очередников. Рыночные цены сохранят свободное ценообразование. Спрос определяет предложение. Цена на 15-20 % дороже, чем стоимость жилья с господдержкой. По прогнозам правительства, общий ввод жилья в Беларуси в 2022 году может составить 4,2 миллиона квадратных метров.  

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# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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