Стоимость квадратного метра жилья будет привязана к средней зарплате. Это 1 476 рублей

При строительстве нового жилья государство продолжит использовать в качестве ценового ориентира размер средней заработной платы в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре 2021 года это были 1 476 рублей. К ней будет привязана стоимость одного квадратного метра жилья, возводимого с господдержкой для нуждающихся очередников. Рыночные цены сохранят свободное ценообразование. Спрос определяет предложение. Цена на 15-20 % дороже, чем стоимость жилья с господдержкой. По прогнозам правительства, общий ввод жилья в Беларуси в 2022 году может составить 4,2 миллиона квадратных метров.