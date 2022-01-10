Сколько белорусов внесли аванс за транспортный налог? Подсчитали в МНС

На начало 2022 года 99 % автовладельцев заплатили аванс за транспортный налог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой процент – показатель того, что белорусские граждане законопослушны, считают в Министерстве по налогам и сборам. На смену госпошлине, которая ранее была привязана к техосмотру, в 2021 году пришел транспортный налог. От уплаты освобождены владельцы электрокаров и машин для перевозки инвалидов, всем пенсионерам и инвалидам – скидки.