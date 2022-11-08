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Цена биткоина упала на 70% – майнеры распродают оборудование для его добычи

08 ноября 2022 15:04
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Майнинговые компании спешно распродают оборудование для добычи биткоинов и других криптовалют, чтобы покрыть убытки от падения рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цена биткоина упала на 70% – майнеры распродают оборудование для его добычи-1

Акции главных майнинговых фирм рушатся прямо на глазах. Большую часть машин они брали в кредит, а теперь из-за кризиса и снижения курса виртуальных валют фирмы пытаются хоть как-то покрыть свои убытки. Они продают майнинговые фермы со скидкой, доходящей до 77 %. За последнее время стоимость биткоина упала на 70 %, а цены акций майнинговых компаний – до 99 %.

Подробнее о новостях экономики за 8 ноября читайте здесь.

# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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