Цена биткоина упала на 70% – майнеры распродают оборудование для его добычи

Майнинговые компании спешно распродают оборудование для добычи биткоинов и других криптовалют, чтобы покрыть убытки от падения рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции главных майнинговых фирм рушатся прямо на глазах. Большую часть машин они брали в кредит, а теперь из-за кризиса и снижения курса виртуальных валют фирмы пытаются хоть как-то покрыть свои убытки. Они продают майнинговые фермы со скидкой, доходящей до 77 %. За последнее время стоимость биткоина упала на 70 %, а цены акций майнинговых компаний – до 99 %.