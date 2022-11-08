Центробанки мира скупают золото – запасы пополнены на рекордные 700 тонн

Мировые центробанки закупают золото. С начала 2022 года они пополнили запасы на рекордные 700 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Всемирного совета по золоту, таким образом регуляторы диверсифицировали валютные резервы в условиях нестабильной ситуации на рынках. Золото обычно считается безопасным активом во времена неопределенности или потрясений.

Спрос на металл с начала года вырос на 34 %, превысив показатели конца 2018 года. Растущая инфляция по всему миру – один из факторов роста цен на золото и спроса на него.