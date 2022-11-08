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Центробанки мира скупают золото – запасы пополнены на рекордные 700 тонн

08 ноября 2022 15:08
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Мировые центробанки закупают золото. С начала 2022 года они пополнили запасы на рекордные 700 тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центробанки мира скупают золото – запасы пополнены на рекордные 700 тонн-1

По данным Всемирного совета по золоту, таким образом регуляторы диверсифицировали валютные резервы в условиях нестабильной ситуации на рынках. Золото обычно считается безопасным активом во времена неопределенности или потрясений.

Спрос на металл с начала года вырос на 34 %, превысив показатели конца 2018 года. Растущая инфляция по всему миру – один из факторов роста цен на золото и спроса на него.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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