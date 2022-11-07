Новости экономики на РТР-Беларусь за 07.11.2022

Сколько белорусские семьи тратят на продукты? Пользуется ли популярностью страхование пенсии с участием государства и какой процент населения обеспечен сотовой связью? Подробности в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Снизилась стоимость потребительской корзины

Стоимость потребительской корзины снизилась в Беларуси. После того, как начало действовать постановление о ценообразовании, ситуация на рынке изменилась. Прямое тому доказательство – адекватные ценники на продукцию. Так, за последний месяц картофель подешевел на 5 %, лук – на 12,3, морковь и яблоки скинули почти 15 %, свекла – 9,4. Крупы, молочка, сливочное масло перестали расти в цене. Таким образом, стоимость потребительской корзины на семью с двумя детьми в минувшем месяце составила 738 рублей. Это почти на 3,5 рубля меньше, чем в сентябре. Почти 5 000 человек оформили дополнительное накопительное страхование пенсии в октябре

Почти 5 000 человек оформили дополнительное накопительное страхование пенсии в октябре. Возможность оформить такую услугу у белорусов появилась с 1 октября. Активнее других договора заключают жители столицы и области – их 36 % от общего числа. Что касается возраста клиентов, он колеблется от 38 до 58 лет. К слову, обеспечить свое финансовое благополучие после выхода на пенсию чаще стремятся женщины, чем мужчины. Почти 65 % сделок оформили представительницы прекрасного пола. Напомним, поучаствовать в накопительном страховании пенсий может любой официально трудоустроенный белорус, которому осталось не менее 3 лет до выхода на заслуженный отдых. Все больше населенных пунктов Беларуси охватывает сеть стандарта LTE

Все больше населенных пунктов Беларуси охватывает сеть стандарта LTE. Так, с января по сентябрь 2022 года в стране ввели в эксплуатацию более 500 станций сотовой связи. Это позволило увеличить охват населения услугами мобильной сети почти до 98 %. Сегодня абонентами сотовой электросвязи в стране являются свыше 11 миллионов 800 тысяч граждан, а лицензию на оказание услуг имеют 182 оператора. Также растет число подключений к широкополосному интернету, увеличивается скорость передачи данных. Также в Беларуси продолжаются работы по подключению абонентов к самой современной системе доступа в интернет GPON. С начала года число пользователей выросло на 48 тысяч.