Богданов: Евразийская комиссия рассмотрела около 10 споров с участием белорусских субъектов хозяйствования

Евразийская экономическая комиссия обсудила с белорусским бизнесом вопросы обеспечения честной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в Минске на базе Белорусской универсальной товарной биржи. Среди участников мероприятия порядка 90 представителей предприятий-экспортеров, которые работают на рынке ЕАЭС.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Само антимонопольное право на рынке Евразийского экономического союза достаточно молодое, и не все субъекты до конца владеют нюансами в правовых отношениях. Поэтому здесь разбираются детали, приводятся конкретные примеры разбирательств.

За последнее время Евразийская комиссия рассматривала порядка 10 споров с участием белорусских субъектов хозяйствования. Пока, слава богу, не дошло до крупных штрафов. Все закончилось предупреждениями, которые субъекты хозяйствования быстро, оперативно исправляли. Чаще всего это были непреднамеренные нарушения, поэтому здесь необходимо работать на упреждение.