Новости экономики за 03.01.2023
О новациях, которыми ознаменован новый 2023 год. Официально утвержден закон о бюджете страны. Какие расходы запланированы? А также каковы основные приоритеты белорусской экономики? Эти направления озвучили в профильном ведомстве. И что же было с кассовым оборудованием по всей стране?
Обо всем подробнее – в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ ОЗВУЧЕНЫ В ПРОФИЛЬНОМ ВЕДОМСТВЕ
Наращивание производства и экспортная переориентация. Определены объемы выпуска товаров по каждой отрасли, базируясь на максимальной загрузке мощностей за последние 10 лет. Особое внимание – производству импортозамещающей продукции. Запланированы к реализации 12 интеграционных и 51 импортозамещающий проект. Инвестиционное развитие также в фокусе внимания. Объем инвестиций в целом по стране должен составить не менее 46 миллиардов рублей. Немалые надежды в 2023-м и на внутренний рынок. Рост реальных доходов населения на 4 % и реальной заработной платы на 4,6 % поддержит покупательскую способность и увеличит потребление отечественных товаров.
Закон о бюджете Беларуси на 2023 год официально утвержден.
НА ПЕРВЫХ ТОРГАХ 2023 ГОДА ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ, А РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛ
В начале 2023-го белорусский рубль подешевел по отношению к валютной корзине, но при этом укрепился к доллару. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта потеряла в цене. Доллар просел до отметки в 2,7 белорусского рубля. При этом российский рубль, наоборот, пошел в рост. За 100 российских сегодня просили 3,82 белорусского рубля. Первые торги валютой в новом году показали серьезное укрепление китайской валюты. В итоге за 10 юаней нужно было отдать 3,9 белорусского рубля.
МАРТ и МНС прокомментировали сбой в работе кассового оборудования по всей стране.
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