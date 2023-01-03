Новости экономики за 03.01.2023

Обо всем подробнее – в экономическом обзоре дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О новациях, которыми ознаменован новый 2023 год. Официально утвержден закон о бюджете страны. Какие расходы запланированы? А также каковы основные приоритеты белорусской экономики? Эти направления озвучили в профильном ведомстве. И что же было с кассовым оборудованием по всей стране?

Наращивание производства и экспортная переориентация. Определены объемы выпуска товаров по каждой отрасли, базируясь на максимальной загрузке мощностей за последние 10 лет. Особое внимание – производству импортозамещающей продукции. Запланированы к реализации 12 интеграционных и 51 импортозамещающий проект. Инвестиционное развитие также в фокусе внимания. Объем инвестиций в целом по стране должен составить не менее 46 миллиардов рублей. Немалые надежды в 2023-м и на внутренний рынок. Рост реальных доходов населения на 4 % и реальной заработной платы на 4,6 % поддержит покупательскую способность и увеличит потребление отечественных товаров.

Закон о бюджете Беларуси на 2023 год официально утвержден.

НА ПЕРВЫХ ТОРГАХ 2023 ГОДА ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ, А РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛ