Нефтегазовые проекты Беларуси и Венесулы будут реализованы несмотря на мировой финансовый кризис

Об этом заявил посол Венесуэлы в Беларуси Америко Диас Нуньес. Уже сейчас производство нефти совместным предприятием "Петролера Беловенесолана" составляет свыше 11 тысяч баррелей в день.

СП работает на самых богатых нефтяных скважинах. Белорусы там уже закрепились и активно осваивают новые скважины и проводят сейсморазведку месторождений. В Венесуэле действует более 20 тысяч нефтяных скважин. Сейчас белорусские специалисты осваивают новую зону на границе с Колумбией.

Одна из наиболее продуктивных сфер сотрудничества, не смотря на расстояния – машиностроение. В этом году Венесуэла намерена закупить еще десятки единиц белорусской большегрузной техники. Уже работают полсотни самосвалов минской марки, а также более тысячи тракторов. К концу 2009-го планируется открыть сборочные производства белорусской техники в Венесуэле. Уже выбраны площадки для размещения новых предприятий. Они расположены в непосредственной близости к месторождениям природных ресурсов. В перспективе речь идет не только о сборке, но и о полном цикле производства белорусской техники в Венесуэле.