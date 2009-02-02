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Беларусбанк снизил процентные ставки по рублевым кредитам на строительство жилья

02 февраля 2009 14:54
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Теперь для нуждающихся в улучшении жилищных условий по новым договорам – это 17% против прежних 20.Последний раз процентные ставки повышали 12 января этого года в связи с изменением ставки рефинансирования. Как заявил накануне в Минске глава Нацбанка страны Пётр Прокопович, уже в ближайшее время банки объявят о снижении процентов на строительство жилья по нельготным кредитам. Пересмотрят и декабрьские ставки, которые существенно повысились.
# Экономика

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