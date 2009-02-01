Зарегистрировать предприятие в Беларуси можно будет всего за один день

С сегодняшнего дня в стране вводится полноценный заявительный принцип госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Согласно декрету №1 от 16-го января документов для этого также понадобится немного – заявление, устав и квитанция об уплате госпошлины. Организация будет считаться зарегистрированной с момента проставления штампа сотрудника регистрирующего органа на его уставе. На следующий день предприниматель сможет при желании получить свидетельство о регистрации и приступить к работе. По мнению экспертов, процедура регистрации предприятий в Беларуси теперь будет наиболее либеральной среди стран СНГ и одной из самых совершенных в мире.