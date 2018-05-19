Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний

Новости Беларуси. Национальная выставка Беларуси в Душанбе, в открытии которой накануне приняли участие Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко, привлекает все большее число гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская экспозиция заняла одно из центральных мест в новостных эфирах таджикских телекомпаний.

В выставке принимают участие 150 ведущих белорусских предприятий-экспортеров. За последние несколько лет это самая крупная зарубежная экспозиция наших товаров. Наибольший интерес традиционно вызвала белорусская сельхозтехника. Тем более, что форум проходит практически в интерактивном формате.