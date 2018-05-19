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Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний

19 мая 2018 13:12
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Новости Беларуси. Национальная выставка Беларуси в Душанбе, в открытии которой накануне приняли участие Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко, привлекает все большее число гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-1

Белорусская экспозиция заняла одно из центральных мест в новостных эфирах таджикских телекомпаний.

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-4

В выставке принимают участие 150 ведущих белорусских предприятий-экспортеров. За последние несколько лет это самая крупная зарубежная экспозиция наших товаров. Наибольший интерес традиционно вызвала белорусская сельхозтехника. Тем более, что форум проходит практически в интерактивном формате.

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-7

Наши тракторы и погрузчики здесь можно увидеть в действии. Помимо техники в Душанбе приехали производители медпрепаратов и продуктов, поэтому выставка поражает своим масштабом. К слову, принимая участие в открытии национальной экспозиции Беларуси таджикский лидер поручил продлить ее как минимум на неделю вместо запланированных трёх дней.

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-10

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-12

Национальная экспозиция Беларуси в Душанбе заняла центральное место в новостных эфирах таджикских телекомпаний-14

# Беларусь-Таджикистан # Экономика # Фотофакт

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