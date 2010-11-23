Нацбанк гарантирует: девальвации в 2011 году не будет

Доллар в Беларуси подешевеет к концу года. Об этом заявил журналистам глава Нацбанка Беларуси Пётр Прокопович.

Сегодня, по мнению экспертов, американская валюта нестабильна и сильно переоценена, а потому поступательное развитие белорусской экономики позволит снизить курс доллара уже к концу года.

Прогноз же колебаний белорусского рубля на 2011 году также весьма положителен — не более 8% относительно корзины валют. В этом году он составлял плюс-минус 10%, но не вышел и за пределы 4%. Так что, Нацбанк гарантирует, что девальвации в следующем году не будет, а рубль даже укрепит свои позиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Сегодня за 3026 белорусских рублей можно взять товаров больше, чем за 1 доллар, в том числе и в США. Поэтому нет необходимости и дальше нашу валюту обесценивать к доллару. В этом году уменьшится курс, и он будет близок к 3000 рублей. В следующем году курс белорусского рубля тоже будет стабильным и к корзине, и к доллару.