Эксперты ОБСЕ подтвердили версию о самоубийстве Олега Бебенина

Эксперты ОБСЕ подтвердили основную версию белорусской прокуратуры о том, что журналист Олег Бебенин покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в итоговом отчёте экспертов-криминалистов, размещённом 23 ноября на официальном сайте организации.

В документе отмечается, что результаты вскрытия и вещественные доказательства, собранные на месте происшествия «не дают оснований сомневаться в выводах следствия» и «ясно свидетельствуют, что причиной смерти стало самоубийство через повешение», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, что Олег Бебенин был обнаружен мёртвым в начале сентября этого года на своей даче под Минском. Соратники журналиста заявили, что не верят, что он покончил с собой. Эксперты-криминалисты ОБСЕ, были приглашены в Беларусь для ознакомления с материалами расследования, для того чтобы дать независимую экспертизу.

Вирджини Куллудон, пресс-секретарь ОБСЕ:

Эксперты ОБСЕ получили в свое распоряжение все относящиеся к делу документы, фотоматериалы и вещественные доказательства с места происшествия. Наши специалисты в итоге сделали заключение, что нет никаких оснований усомниться в задокументированных выводах и результатах. Показания, содержащиеся в протоколах допросов по делу, в том числе, допросов родственников, друзей и коллег, не дали никаких дополнительных фактов или свидетельств. По мнению экспертов, результаты аутопсии и результаты осмотра места происшествия ясно указывают на причину и версию смерти в форме самоубийства путем повешения.