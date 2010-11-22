А. Лукашенко: Россия на западном направлении рассчитывает на белорусские Вооруженные Силы

Россия должна помогать Беларуси в обеспечении безопасности Союзного государства. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, принимая доклад по Плану применения региональной группировки войск наших стран.

Зона ответственности этих Вооруженных Сил в Союзном государстве и ОДКБ — обеспечение безопасности на западном направлении. Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси обеспечивать эту безопасность, какие бы политические неурядицы не существовали. Президент заметил, что и Россия должна быть заинтересована в том, чтобы белорусская армия соответствовала высокому уровню обеспечения техникой и вооружением, ведь сегодня на западном направлении у Российской Федерации это практически единственный союзник, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Совместная с Россией региональная группировка войск была создана 10 лет назад. Все эти годы она успешно функционировала. Настоящее уточнение документа вызвано желанием проанализировать то, как региональная группировка войск соответствует современным реалиям.

В обеспечении военной безопасности Беларусь для России — бесспорно стратегический партнер. Армии наших стран регулярно проводят совместные учения. На создании единой группировки войск ПВО настаивала Россия. Беларусь пошла на это. Сегодня региональная группировка войск — это и ПВО, и ВВС, и наземные силы. Большую их часть составляют белорусские военные.

Президент считает, что Россия должна помогать Беларуси в обеспечении безопасности Союзного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, конечно, будем свято выполнять свои функции по защите, я считал, и до сих пор считаю, нашего общего Отечества. Нет чужой для нас Беларуси — это наша страна, где мы живем, где будут жить наши дети, и нет чужой России. С Россией мы всегда были и будем вместе, какие бы катаклизмы ни происходили.

Мы, конечно, будем исполнять свои функции, но мы их можем исполнять только при поддержке России, ну хотя бы вооружением. Это не подход, когда нам предлагают покупать вооружение за свой счет, да еще по рыночным, как они умеют говорить, ценам. Естественно, на этом направлении Россия заинтересована в том, чтобы белорусская армия была в порядке, поэтому надо помогать.

Тот вклад, который мы вносим, обеспечивая безопасность не только Беларуси, но и братской нам России, да и не только России, — это огромный вклад в дело мира и безопасности. И это для нас вопрос выгодный, если хотите, имиджевый. И еще поэтому мы ничего прятать не собираемся. А так нас считают все время нахлебниками. Общество должно знать, что мы не нахлебники, а выполняем наиважнейшую функцию по защите здесь, в том числе, и российского государства. Вот в чем правда.

В Беларуси есть как минимум два объекта, играющих важную роль в обеспечении безопасности России. Так, радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах увидит летящую баллистическую ракету на расстоянии 4800 километров. Это территория от Северной Атлантики до Норвежского моря. Говорят, РЛС в конечном итоге «замыкается» на «ядерный чемодан» президента России. А вот от зонального пункта связи военно-морского флота «Вилейка», расположенного в 70 км от Минска идут сигналы на российские атомные подводные лодки. Некоторые могут быть на расстоянии до 10 тыс. км.

Александр Лукашенко одобрил План применения региональной группировки войск Беларуси и России. Президент Беларуси, как председатель Высшего госсовета Союзного государства, принял решение внести этот документ на обсуждение ближайшего заседания ВГС.

Александр Лукашенко:

Мы констатировали, что у России сегодня на западном направлении практически ничего нет, и Россия рассчитывает на белорусские Вооруженные Силы. Она вправе на это рассчитывать, исторически мы так и договаривались. Поэтому, какие бы ни были у нас с ними политические неурядицы, я думаю, это преходящее. Мы все-таки должны свои функции выполнять.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь:

Понимание, что мы утвердили план, оперативный замысел и на этом все, — неправильное. Ведь группировку нужно обеспечивать вооружением, техникой. Поэтому речь и шла о том, как разумно, рационально достигнуть справедливого, разумного, всестороннего обеспечения группировки.

Сегодня же Президент рассмотрел вопрос финансирования программы вооружения белорусской армии до 2015 года. Принято решение уделять повышенное внимание наиболее перспективным направлениям, которые принесут максимальный эффект. В данном случае речь идет об условной формуле: «стоимость–эффективность». Финансирование программы вооружений будет выстраиваться по ней и учитывая международные обязательства, и ситуацию в стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».